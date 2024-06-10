В МИД РФ прокомментировали возможность восстановления дипотношений с Грузией

Россия надеется, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения постепенно будет создавать предпосылки для нормализации отношений, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
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