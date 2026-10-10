В поселке Шуя спасатели помогли ребенку, пострадавшему при падении с велосипеда

Инцидент произошел вечером 8 октября на улице Полевая. По информации Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности, девочка не справилась с управлением и упала, получив серьезную травму: деталь велосипеда — рычаг ручного тормоза — вонзилась ей в бедро.
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