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"Предупреждение о национальной гибели". Путин подписал Украине приговор

"Предупреждение о национальной гибели". Путин подписал Украине приговор

  Российско-украинский конфликт давно вышел за рамки локального противостояния, превратившись в сложную глобальную борьбу за власть.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
&quot;Предупреждение о национальной гибели&quot;. Путин подписал Украине приговор&quot;. ..... Приговор, если Путин согласен с названием этой статьи, необходимо привести в исполнение решительно и незамедлительно, применяя несомненно все меры по сохранению жизней наших Российских парней.
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1 м.
valentina sergeeva
Подписал сейчас, а исполнит через... пятнадцати лет?.. Однако.
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1 м.