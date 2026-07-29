Леша и Лора Мусликовы

"Предупреждение о национальной гибели". Путин подписал Украине приговор". ..... Приговор, если Путин согласен с названием этой статьи, необходимо привести в исполнение решительно и незамедлительно, применяя несомненно все меры по сохранению жизней наших Российских парней.