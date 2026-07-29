Российско-украинский конфликт давно вышел за рамки локального противостояния, превратившись в сложную глобальную борьбу за власть.
"Предупреждение о национальной гибели". Путин подписал Украине приговор
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Леша и Лора Мусликовы
"Предупреждение о национальной гибели". Путин подписал Украине приговор". ..... Приговор, если Путин согласен с названием этой статьи, необходимо привести в исполнение решительно и незамедлительно, применяя несомненно все меры по сохранению жизней наших Российских парней.
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valentina sergeeva
Подписал сейчас, а исполнит через... пятнадцати лет?.. Однако.
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