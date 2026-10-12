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Кому откажут в ипотеке с 15 октября 2026 года из-за новых требований Центробанка

Кому откажут в ипотеке с 15 октября 2026 года из-за новых требований Центробанка

Вопрос, кому откажут в потеке с 15 октября 2026 года, возник на фоне намерений Банка России. С указанной даты регулятор вводит макропруденциальные надбавки в размере 250%.

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