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На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении вертолета

На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении вертолета

По словам зампреда краевого правительства Романа Василевского, в регион постепенно прибывают родственники погибших, решаются вопросы с доставкой тел пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе.

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