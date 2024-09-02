На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении вертолета

По словам зампреда краевого правительства Романа Василевского, в регион постепенно прибывают родственники погибших, решаются вопросы с доставкой тел пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе.
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