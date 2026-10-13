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Регионы России

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Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона

Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона

Министерство энергетики США официально объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме, охватывающей 13 штатов и федеральный округ Колумбия, включая регион ответственности оператора энергосети PJM Interconnection.

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