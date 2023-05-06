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Все фейки о Путине сбываются на Зеленском. Сатирик доказал неопровержимыми фактами

Все фейки о Путине сбываются на Зеленском. Сатирик доказал неопровержимыми фактами

Царьград @DANKIHOT / (DANKIHOT.COM)/GLOBALLOOKPRESS Сатирик Иван Кондаков обратил внимание на странную закономерность: всё, что сочиняют про Путина, через некоторое время в реальности случается с Зеленским, пишет в своём телеграм-канале сатирик.

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