Все фейки о Путине сбываются на Зеленском. Сатирик доказал неопровержимыми фактами

Царьград @DANKIHOT / (DANKIHOT.COM)/GLOBALLOOKPRESS Сатирик Иван Кондаков обратил внимание на странную закономерность: всё, что сочиняют про Путина, через некоторое время в реальности случается с Зеленским, пишет в своём телеграм-канале сатирик.