Психологи выявили показатель качества романтических отношений

Удовлетворенность романтическими отношениями зависит от множества факторов. В рамках недавних исследований ученые определили, в какой момент партнеры решают расстаться, а также выяснили, что у влюбленных синхронизация на уровне эмоций выше, чем, например, у близких друзей и родственников.