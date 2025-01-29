Психологи выявили показатель качества романтических отношений

Удовлетворенность романтическими отношениями зависит от множества факторов. В рамках недавних исследований ученые определили, в какой момент партнеры решают расстаться, а также выяснили, что у влюбленных синхронизация на уровне эмоций выше, чем, например, у близких друзей и родственников.
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