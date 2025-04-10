Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

⚡️⚡️⚡️ Сегодня я в очередной раз хочу обратиться к подросткам и их родителям. Тема для разговора будет непростой и довольно острой.
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⚡️⚡️⚡️ Сегодня я в очередной раз хочу обратиться к подросткам и их родителям. Тема для разговора будет непростой и довольно острой.