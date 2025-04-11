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Подлодка "Новороссийск" завершила ремонт после миссии в Средиземном море

Подлодка "Новороссийск" завершила ремонт после миссии в Средиземном море

Подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.3 завершила ремонт на северо-западе России после службы в Средиземном море.

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