Лантратова: за организацию ЕГЭ учителя должны получать не меньше ₽500 в час

Первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предложила установить размер единого федерального минимального тарифа компенсационной выплаты учителям, участвующим в организации проведения ЕГЭ, — на уровне не ниже 500 рублей в час.
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