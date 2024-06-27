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Лантратова: за организацию ЕГЭ учителя должны получать не меньше ₽500 в час

Лантратова: за организацию ЕГЭ учителя должны получать не меньше ₽500 в час

Первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предложила установить размер единого федерального минимального тарифа компенсационной выплаты учителям, участвующим в организации проведения ЕГЭ, — на уровне не ниже 500 рублей в час.

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