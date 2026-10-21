“The Trump administration is spending at least $343,100 on video cameras to monitor several of President Donald Trump’s construction projects, federal records show, after the president falsely accused ‘vandals’ of causing the widespread damage to the Lincoln Memorial Reflecting Pool,” the Washington Post reports.
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