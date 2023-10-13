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Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков

Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков

Примерно такие заголовки забивали первые полосы западных СМИ с самого начала СВО, когда зарубежная пропаганда стала ернически комментировать массовые сборы гуманитарной помощи в пользу фронта со стороны обычных россиян.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Какие бы трусы не дали евреям они любые обгадят, свойство организма у них такое - везде и на всё гадить, чтоб их видно было…
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Мразь литовская вылезла, с вопросами &quot;а нас за шо&quot;.....
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21 мин.

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