Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков

Примерно такие заголовки забивали первые полосы западных СМИ с самого начала СВО, когда зарубежная пропаганда стала ернически комментировать массовые сборы гуманитарной помощи в пользу фронта со стороны обычных россиян.
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