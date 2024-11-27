«РусГидро» и АФК «Система» отчитаются за квартал - основные события 28 ноября

В четверг, 28 ноября, «РусГидро» раскроет финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года. По итогам 9 месяцев 2023 года общая выручка группы "РусГидро" с учетом государственных субсидий в соответствии с МСФО составила 410,9 млрд рублей (+21,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), EBITDA 105,2 млрд рублей (+38,4%), чистая прибыль акционеров 57,1 млрд рублей (+49,7%).