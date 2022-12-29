Матери-одиночке с восемью детьми купили разваливающийся дом

В Новосибирской области многодетной матери-одиночке власти приобрели разваливающийся дом. Администрация Краснозерского района по муниципальному контракту купила жительнице поселка Краснозерский, проживающей с восемью несовершеннолетними детьми, дом.
В Новосибирской области многодетной матери-одиночке власти приобрели разваливающийся дом. Администрация Краснозерского района по муниципальному контракту купила жительнице поселка Краснозерский, проживающей с восемью несовершеннолетними детьми, дом.
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