Макрон мстит Марин Ле Пен за нервные выборы

Поразительное совпадение: сразу после окончания крайне нервных и противоречивых для Франции выборов в национальный парламент прокуратура завела дело против одного из главных участников этих выборов – Марин Ле Пен.
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