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МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем для оружия США и НАТО

МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем для оружия США и НАТО

Поле боя на Украине стало кладбищем для западного оружия, которым хвалились НАТО и США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль, его слова привело Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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