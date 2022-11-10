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Власти Казани утвердили единовременную выплату семьям, где есть инвалиды

Власти Казани утвердили единовременную выплату семьям, где есть инвалиды

Исполком Казани в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям жителей, в рамках проведения в городе Декады инвалидов установил единовременную денежную выплату для семей, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья.

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