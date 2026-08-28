22 примера гениального дизайна, который приносит пользу окружающим

Каждому человеку важен комфорт, удобство и безопасность. И как замечательно, что некоторые дизайнеры смогли объединить эти качества в повседневных предметах! Такие мелочи, зато как избавляют людей от лишних забот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Он вам не Иван IV...
- 6 фактов из жизни...
- Смертельно красив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым