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20 модных экспериментов, которые с треском провалились

20 модных экспериментов, которые с треском провалились

Не всем нам суждено быть экспертами в моде. Некоторые мучаются, не зная, с чем скомбинировать челси и чиносы, а другие вообще не в курсе, что это такое… Именно поэтому люди решаются на эксперименты, которые, к сожалению, в большинстве случаев с треском проваливаются.

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