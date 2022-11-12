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Reuters: президент США не намерен проводить переговоры с принцем Саудовской Аравии на G20 на Бали

Reuters: президент США не намерен проводить переговоры с принцем Саудовской Аравии на G20 на Бали

Президент США Джо Байден не намерен проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в кулуарах предстоящего саммита Группы 20 на Бали.

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