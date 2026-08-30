Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 30 августа

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. В течение ночи Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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