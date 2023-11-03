В Воронеже полицейскими выявлены факты мошенничества при получении прав собственности на земельные участки

В результате реализации оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задокументирована противоправная деятельность двух местных жительниц 45 и 47 лет, подозреваемых в совершении мошеннических действий, выраженных в получении права собственности на земельные участки с последующей перепродажей.