В Воронеже полицейскими выявлены факты мошенничества при получении прав собственности на земельные участки

В результате реализации оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задокументирована противоправная деятельность двух местных жительниц 45 и 47 лет, подозреваемых в совершении мошеннических действий, выраженных в получении права собственности на земельные участки с последующей перепродажей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии