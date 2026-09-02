Обнинчанку будут судить за избиение мужа аудиоколонкой

Обвиняемая ударила мужа аудиоколонкой четыре раза, после чего неизвестный мужчина избил потерпевшего кулаками, а женщина нанесла ещё один удар колонкой в лицо36-летнюю обнинчанку будут судить за причинение своему мужу легких телесных повреждений.