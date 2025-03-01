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Европе угрожает вулканическая бомба под немецким озером Лаахер-Зе

Европе угрожает вулканическая бомба под немецким озером Лаахер-Зе

Вулканическая бомба затаилась под немецким озером Лаахер-Зе и угрожает разрушениями всей Европе.Европа в опасности из-за вулканической бомбы, которая затаилась под немецким озером Лаахер-Зе и угрожает ей разрушениями.

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