Цена размещения в рамках IPO Air Astana составила 1073,83 тенге за акцию

Окончательная цена размещения в рамках IPO казахстанского авиаперевозчика Air Astana составила 1073,83 тенге за акцию и $9,5 за ГДР (базовый актив для одной расписки — четыре акции компании), сообщила компания.
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