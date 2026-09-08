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Британия выделит Украине пакет помощи на усиление сил ПВО на £100 млн

Британия выделит Украине пакет помощи на усиление сил ПВО на £100 млн

Великобритания направит Украине £100 млн на пакет помощи для усиления противовоздушной обороны, в частности на приобретения зенитных ракетных комплексов Patriot и другого оборудования ПВО, которое будет поставлено до наступления зимы.

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