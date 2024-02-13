Сергей Федотов

Кто автора учил географии? Автор, плюньте ему на могилу. Поколение ЕГЭ, поди? А бананы из Эквадора снова станут сладкими и ароматными после того, как Эквадор перестанет химичить с поставками оружия нашим врагам.