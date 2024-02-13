Продукция из Южной Америки не прошла российский фитосанитарный контроль. фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли вы недосчитались на прилавках бананов, не удивляйтесь.
Чем бананы из Индии отличаются от бананов из Эквадора
Комментарии
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пе
поляков евгений
Эквадор-африканская страна-за это и Нобелевку можно схлопотать!
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15 час.
Сергей Федотов
Кто автора учил географии? Автор, плюньте ему на могилу. Поколение ЕГЭ, поди? А бананы из Эквадора снова станут сладкими и ароматными после того, как Эквадор перестанет химичить с поставками оружия нашим врагам.
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8 час.
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