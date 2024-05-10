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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина Медиа» и «Козлы» выиграли челлендж и смогут выпустить в туре 12-го игрока

Представители команд сыграли в дартс. В группе А победили «Родина Медиа», в группе В – Lotus, в группе С – «Тандем», а в группе D – «Козлы».

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