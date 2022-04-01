В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту создания банды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту создания и участия в устойчивой, вооруженной группе (банде), члены которой с начала 90-х по настоящее время за денежное вознаграждение занимались обеспечением безопасности деятельности предпринимателей малого и среднего бизнеса, подконтрольных руководителю банды.