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The Eurasia Daily news agency

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They hatched the idea: Zelensky will stop strikes on refineries if Russia is on the entire energy system

They hatched the idea: Zelensky will stop strikes on refineries if Russia is on the entire energy system

Ukraine is ready for an energy truce with Russia, but on its own terms. He stated this at a briefing after talks with US President Donald Trump, according to "Ukrinform".

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