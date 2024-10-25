Осеннее развлечение в детском саду.

В нашем детском саду прошло музыкальное развлечение для воспитанников интегрированной группы № 3.Развлечение в детском саду - это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и веселья.
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