ЕР сформировала единый стандарт льгот для многодетных семей

«Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. Как сообщает сайт партии, в него вошли 18 инициатив, направленных на реализацию Указа Президента о поддержке многодетных семей«Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей.
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