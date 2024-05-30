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Калужские новости

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ЕР сформировала единый стандарт льгот для многодетных семей

ЕР сформировала единый стандарт льгот для многодетных семей

«Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. Как сообщает сайт партии, в него вошли 18 инициатив, направленных на реализацию Указа Президента о поддержке многодетных семей«Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей.

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