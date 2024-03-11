Уничтожение РЛС ВСУ на правом берегу Днепра: эффективность «Орланов» и точность артиллерии Ольга ВайленкоМинистерство обороны Российской Федерации сообщило об успешной операции по уничтожению радиолокационной станции (РЛС) Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра.
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