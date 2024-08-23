В России создадут сеть Центров мониторинга фактического питания

В России создадут сеть региональных Центров мониторинга фактического питания населения. Проект в качестве головной организации реализует Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «ФИЦ питания и биотехнологии» (ФИЦ — федеральный исследовательский центр) по согласованию с Минобрнауки РФ, Минздравом РФ, Роспотребнадзором и Российской академией наук (РАН).