В России создадут сеть Центров мониторинга фактического питания

В России создадут сеть региональных Центров мониторинга фактического питания населения. Проект в качестве головной организации реализует Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «ФИЦ питания и биотехнологии» (ФИЦ — федеральный исследовательский центр) по согласованию с Минобрнауки РФ, Минздравом РФ, Роспотребнадзором и Российской академией наук (РАН).
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