💨 В Крыму 25 и 26 августа ожидается сильный ветер Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, в это воскресенье и в понедельник на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.
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💨 В Крыму 25 и 26 августа ожидается сильный ветер Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, в это воскресенье и в понедельник на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.