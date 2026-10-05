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"Существенно ограничить": Брюссель готовит дискриминационные условия для Киева

"Существенно ограничить": Брюссель готовит дискриминационные условия для Киева

Еврокомиссия (ЕК) предложила "существенно ограничить" доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям ЕС в случае её вступления в объединение.

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