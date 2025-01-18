Как пересадить орхидею в домашних условиях: пошаговая инструкция

Орхидея — достаточно капризное растение, которое требует тщательного ухода. По мере роста оно нуждается в пересадке, а эта процедура — стресс для комнатного цветка, поэтому важно строго следовать рекомендациям опытных цветоводов.
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