В Петербурге впервые судили оператора сим-бокса. Приговор выслушал подросток-сирота, которого на родине искали как пропавшего без вести.
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В Петербурге впервые судили оператора сим-бокса. Приговор выслушал подросток-сирота, которого на родине искали как пропавшего без вести.