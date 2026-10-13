Бывший советник Трампа назвал сделку по дизелю ошибкой

Сделку президента США Дональда Трампа с Россией об отмене санкций в отношении российского дизельного топлива является «очень серьезной ошибкой», заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон 12 октября на радио MS NOW.
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