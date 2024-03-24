Театр абсурда
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Театр абсурда

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Убивать людей. Всё равно каких: Раскрыт заказ, который озвучили террористам из Крокуса

Убивать людей. Всё равно каких: Раскрыт заказ, который озвучили террористам из Крокуса

Самые пугающие версии экспертов опрошенных Царьградом после трагедии в "Крокус сити холле", подтверждают сами террористы.

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Тимофеев Николай             Получается вот что, любой мигрант это угроза для России потому что за деньги готовы ко всему. Ведь как описывают извергов этого преступления, простые мигранты вели себя тихо, но вот предложили деньги они не задумываясь стали убивать. Это враги России, враги России те кто способствует их сюда прибытию, Хуснуллин например и тем кто им гражданство за деньги дает. Боевиков готовят почти открыто, секции ММА готовят к физическим действиям, молельные дома где их обрабатывают идеологически морально готовя к убийствам. Миграция это угроза России, нужны жесткие меры в борьбе с ней.
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12 час.
ШКИПЕР
Тупой любитель ишаков рассчитывал на полмиллиона рублей , а чтобы он делал в стране У на них ?
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11 час.
Зоя Копань
Бог мой, какие они все же тупые, да их сразу эти фашисты в расход пустили и ещё бы хвастались, что поймали и ликвидировали этих убийц!
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11 час.

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