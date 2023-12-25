В Феодосии изменилось расписание нескольких автобусов

На основании поступивших обращений от граждан в расписания движения по автобусным маршрутам №3 «Феодосия (Центр)-Насыпное», 7-А «Центр-Виноградное» и №14 «Городская больница-СНТ Светоч» внесены изменения, которые вступают в силу с 25 декабря.