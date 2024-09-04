Галина Янко: 5 самых популярных гаданий на суженого

Существует множество различных ритуалов гадания на суженого и каждый из них по-своему интересен. Гадание № 1 Если девушка находится в отъезде либо в гостях, она может попробовать проверенный временем метод и попросить о том, чтобы жених приснился ей на новом месте.
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