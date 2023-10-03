«Роскосмос»: «Луна-25» могла разбиться из-за блока измерения угловых скоростей

Станции «Луна-25» разбилась, по основной версии, из-за блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л), который запутался в командах и слал станции нулевые сигналы по скорости, сообщили 3 октября в пресс-службе «Роскосмоса».
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