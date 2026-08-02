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Львова-Белова сообщила о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на площадку

Львова-Белова сообщила о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на площадку

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что две девочки 7 и 9 лет, пострадавшие при атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на детскую площадку в Белгородской области, находятся в состоянии средней тяжести .

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