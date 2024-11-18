Бовт о разрешении ударов ATACMS вглубь РФ: уходящая администрация Байдена хочет подложить свинью приходящей

Предположительное разрешение принято за два месяца до вступления в должность Трампа. Франция и Великобритания тоже разрешили бить по территории России ракетами Storm Shadow SCALP, пишут французские газетыАмериканские СМИ утверждают, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине нанести удары по российской территории с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.
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