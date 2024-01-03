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Мировое обозрение

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Алекс Сорос атакует Венгрию: «Политический капитал» как прокладка спецслужб

Алекс Сорос атакует Венгрию: «Политический капитал» как прокладка спецслужб

Продолжение. Первую часть читать здесь 11 октября 2023 года в Будапеште прошел «Будапештский форум 2023», организованный городскими властями, Университетом Сороса и финансируемой Алексом Соросом аналитической компанией «Политический капитал».

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