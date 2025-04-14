Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиянка получила ранения при атаке беспилотника ВСУ

Россиянка получила ранения при атаке беспилотника ВСУ

Мирная жительница пострадала в хуторе Бочанка Волоконовского района в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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