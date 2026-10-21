🏛Завтра в Музее-заповеднике «Судакская крепость» состоится пятый историко-археологический форум Он посвящен 100-летию начала археологических исследований крепости и ее окрестностей под руководством Александра Фомина, рассказала «Крым 24» директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана Емец.