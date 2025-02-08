Во Франции добились наказания бывшего министра труда за фаворитизм

Штраф в размере €15 тыс. (1,5 млн руб.), в том числе €10 тыс. (1 млн руб.) условно, стал итогом судебного разбирательства в отношении бывшего министра труда Франции Оливье Дюссопта, обвиненного в злоупотреблении служебными полномочиями (фаворитизме), 7 февраля пишет французский журнал Valeurs actuelles.